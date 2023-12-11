Брою не интересует вариант с турецкими клубами, албанец нравится командам из АПЛ

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя в январе не собирается переезжать в Турцию. По информации от журналиста Фабрицио Романо, молодого албанца не привлекает вариант с переходом в один из местных клубов.

Источник также сообщает, что Броя интересен некоторым клубам из Английской премьер-лиги. Тем не менее, ранее сообщалось, что «Челси» верит в своего нападающего и не собирается отпускать его в январское трансферное окно.

Напомним, летом 2022 года Броя подписал с «Челси» долгосрочный контракт. В этом сезоне 22-летний албанец забил один гол в восьми поединках Английской премьер-лиги.