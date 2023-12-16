Силва: «Люди в первую очередь смотрят на мой возраст, а не на опыт»

Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва разочарован тем, что болельщики придают слишком большое значение его 39-летнему возрасту.

«Люди в первую очередь смотрят на мой возраст, но я бы предпочитал, чтобы они сначала смотрели на опыт. Несмотря на это, я чувствую привилегию. Я сконцентрирован на том, чтобы хорошо выступать», – сказал Силва в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, у Силвы в конце сезона истекает контракт с лондонским клубом. При этом существует вероятность, что команда Маурисио Почеттино продлит соглашение с опытным бразильцем. У Тьяго есть шансы остаться на «Стэмфорд Бридж» на пятый сезон.