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Силва: «Люди в первую очередь смотрят на мой возраст, а не на опыт»

16 Декабря 2023 • 14:19 Комментировать
Челси
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.25 X 6.50 2 12.00
Через 2 ч. 4 мин.

Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва разочарован тем, что болельщики придают слишком большое значение его 39-летнему возрасту.

«Люди в первую очередь смотрят на мой возраст, но я бы предпочитал, чтобы они сначала смотрели на опыт. Несмотря на это, я чувствую привилегию. Я сконцентрирован на том, чтобы хорошо выступать», – сказал Силва в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, у Силвы в конце сезона истекает контракт с лондонским клубом. При этом существует вероятность, что команда Маурисио Почеттино продлит соглашение с опытным бразильцем. У Тьяго есть шансы остаться на «Стэмфорд Бридж» на пятый сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
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