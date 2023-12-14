Глен Джонсон: «Кайседо – очень хороший игрок, но стоит ли он 116 миллионов евро? Думаю, что нет»

Экс-защитник лондонского «Челси» Глен Джонсон не думает, что руководство «синих» поступило разумно, заплатив 116 миллионов евро за опорного полузащитника Мойсеса Кайседо. Напомним, эквадорца часто критикуют в нынешнем сезоне.

«Кайседо – очень хороший игрок, но я не думаю, что он заслуживает такого большого пиара. Он просто хороший игрок. Стоит ли он 116 миллионов евро? Думаю, что нет», – цитирует Джонсона журналист Саймон Филлипс.

Кайседо не отметился ни одним результативным действием в этом сезоне. Команда эквадорца идёт в середине турнирной таблице Английской премьер-лиги, располагаясь на двенадцатом месте.