Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Рис Джеймс очень расстроен»

16 Декабря 2023 • 00:27 Комментировать
Челси
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.25 X 6.50 2 12.00
Через 17 ч. 7 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о травме Риса Джеймса.

Капитан «синих» получил повреждение во встрече прошлого тура Премьер-лиги с «Эвертоном», которая прошла 10 декабря. Пока неясно, когда 24-летний правый защитник сможет вернуться в строй, однако, согласно предварительным прогнозам, травма вполне может оказаться очень серьёзной.

«Он подавлен, ведь он совсем недавно вернулся, ему хотелось играть. Трудно с этим смириться. Рис чувствует себя очень разочарованным.

Игроки расстраиваются, когда не могут играть. Трудно оставаться невозмутимым, когда это происходит несколько раз за короткий срок», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Почеттино.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Рис Джеймс ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
97 мин
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
2
3.80 3.75 1.93
Видео
16.12.23 в 18:00
Челси Челси
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.19 6.80 16.00
Видео
16.12.23 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
1.53 4.20 6.20
Видео
16.12.23 в 18:00
Борнмут Борнмут
Лутон Таун Лутон Таун
1.75 3.85 4.50
Видео
16.12.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.16 7.60 18.00
Видео
16.12.23 в 20:30
Бёрнли Бёрнли
Эвертон Эвертон
2.75 3.45 2.50
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:

Новости по матчу

15 Декабря
17:40
Нкунку появится в заявке «Челси» на матч с «Шеффилд Юнайтед»
17:01
Почеттино — о матче с «Шеффилд Юнайтед»: «Мы настроены побеждать»
16:20
​Джеймс, Санчес и Кукурелья пропустят ближайший матч «Челси»
15:49
Актуальный прогноз и ставка на матч Челси — Шеффилд Юнайтед АПЛ — 16 декабря 2023
14 Декабря
16:29
​Кайседо: «Мне нравится, как Почеттино защищает меня»
16:12
«Челси» готов отпустить Мадуэке
16:03
Эльведи попал в сферу интересов лондонского топ-клуба
12:30
Гюсто: «Надеюсь, «Челси» продолжит быть большим клубом в будущем»
11:57
Глен Джонсон: «Кайседо – очень хороший игрок, но стоит ли он 116 миллионов евро? Думаю, что нет»
11:20
Кайседо: «Старый добрый Мойсес вернётся и подарит много радости «Челси»
13 Декабря
14:48
Райт: «Николас Джексон – это не уровень «Челси» 2
14:37
Гюсто возобновил тренировки с «Челси»
12:58
Рис Джеймс может пробыть в лазарете вплоть до мая
12 Декабря
23:05
Некоторые игроки «Челси» не понимают, почему Тьяго Силва не получает капитанскую повязку
16:54
«Челси» нашёл замену Силве в «Байере»
16:01
Рис Джеймс пропустит 3 месяца из-за новой травмы
11 Декабря
20:46
Стало известно, вернётся ли Лукаку в «Челси» зимой
16:28
Брою не интересует вариант с турецкими клубами, албанец нравится командам из АПЛ
16:24
Броя: «Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо»
14:53
«Челси» в ближайшее время надеется увидеть возвращение 4 игроков после травм
14:47
Почеттино просит у руководства «Челси» 3 трансфера в январе 1
14:00
Джексон не получит наказание за потасовку с Паттерсоном
12:59
Галлахер: «Мы отчаянно хотели обыграть «Эвертон» и забрать три очка»
12:53
Оби Микель: «Я всегда защищал Почеттино, но пора уже брать на себя ответственность»
12:49
Лебёф: «Челси»? Сейчас это середняк»
12:38
Романо: «Перед Почеттино не ставили цели финишировать на конкретной позиции»
03:47
«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера»
00:02
В «Челси» определились с приоритетной позицией для усиления
10 Декабря
23:19
Отец Эндрика рассказал, как игрок едва не перешёл в «Челси» вместо «Реала»
Показать ещё
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
00:51 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нацелился на дорогостоящего защитника
00:49 · Англия. Премьер-лига
Только три команды топ-5 лиг получали красные карточки чаще «Тоттенхэма»
00:27 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Рис Джеймс очень расстроен»
00:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» установил личный рекорд в выездных матчах АПЛ
00:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» забил первым в 11 подряд матчах АПЛ
15 Декабря
23:47 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Мне нравится, что Гвардиола никогда не бывает доволен»
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Реал» вряд ли сможет подписать Холанна до 2025 года
23:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжит платить ван де Беку, пока тот выступает за «Айнтрахт»
23:10 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Манчестер Сити» – единственная команда, которой нельзя проигрывать»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:07 · Англия. Премьер-лига
​Сон и Ришарлисон – в основе «Тоттенхэма» на матч против «Ноттингем Форест»
22:03 · Англия. Премьер-лига
Алькантара определился с планами на будущее слухи
21:55 · Англия. Премьер-лига
Магуайр и Марсьяль не сыграют с «Ливерпулем» официально
21:05 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Хочу быть лучшим игроком в мире»
21:01 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Как «Манчестер Юнайтед» при своей форме может добиться успеха?» 1
Все новости
Рекомендуем