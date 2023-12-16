Почеттино: «Рис Джеймс очень расстроен»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о травме Риса Джеймса.

Капитан «синих» получил повреждение во встрече прошлого тура Премьер-лиги с «Эвертоном», которая прошла 10 декабря. Пока неясно, когда 24-летний правый защитник сможет вернуться в строй, однако, согласно предварительным прогнозам, травма вполне может оказаться очень серьёзной.

«Он подавлен, ведь он совсем недавно вернулся, ему хотелось играть. Трудно с этим смириться. Рис чувствует себя очень разочарованным.

Игроки расстраиваются, когда не могут играть. Трудно оставаться невозмутимым, когда это происходит несколько раз за короткий срок», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Почеттино.