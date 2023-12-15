Нкунку появится в заявке «Челси» на матч с «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино порадовал болельщиков «синих» приятной новостью.

Как пишет Sky Sports, тренер заявил, что в грядущем мачте АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» летнее дорогостоящее приобретение клуба в виде Кристофера Нкунку впервые появится в заявке клуба, а значит, может и дебютировать за «Челси».

Напомним, что Нкунку до сих пор не сыграл за «Челси» в этом сезоне по простой и понятной причине – у него была тяжёлая травма, которую он получил ещё летом на одном из предсезонных матчей.

Нкунку перебрался в Лондон из «РБ Лейпцига» за сумму в 60 млн евро (плюс бонусы).