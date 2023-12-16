«Челси» не испытал проблем в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» играл против «Шеффилд Юнайтед», главного аутсайдера, и был заметно сильнее противника. Первый тайм получился без супермоментов, разве что у хозяев было несколько перспективных офсайдов. После перерыва Рахим Стерлинг ворвался в штрафную и прострелил под удар Коулу Палмеру - 1:0. Еще одна атака столичной команды, Палмер подобрал мяч после спасения голкипера и вложил его в ногу Николаса Джексона.
«Челси» поднялся в верхнюю половину таблицы, оставив соперника на самом дне.
Протокол игры
|(1:0) Палмер Коул54'
|(2:0) Джексон Николас61'
Петрович Джордже•Дисаси Аксель•Силва Тьяго•Бадьяшиль Бенуа•Колвилл Леви•Кайседо Мойсес•Галлахер Конор• 53'Стерлинг Рахим75' (Броя Армандо (75') •Палмер Коул90' (Матсен Ян (90') •Мудрик Михаил69' (Фернандес Энцо (69') •Джексон Николас90' (Гюсто Мало (90')
Фодеринхэм Уэсли•Богл Джейден•Ахмедходжич Анел•Трасти Остон•Лоу Макс• 74'Винисиус Соуза•Макати Джон• 42'Хамер Густаво 63'80' (Слимане Анис (80') •Брукс Эндри58' (Осула Вильям (58') •Арчер Камерон•Макбарни Оливер67' (Норвуд Оливер (67')
16 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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