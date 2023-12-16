«Челси» не испытал проблем в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» играл против «Шеффилд Юнайтед», главного аутсайдера, и был заметно сильнее противника. Первый тайм получился без супермоментов, разве что у хозяев было несколько перспективных офсайдов. После перерыва Рахим Стерлинг ворвался в штрафную и прострелил под удар Коулу Палмеру - 1:0. Еще одна атака столичной команды, Палмер подобрал мяч после спасения голкипера и вложил его в ногу Николаса Джексона.

«Челси» поднялся в верхнюю половину таблицы, оставив соперника на самом дне.