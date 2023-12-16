Работа Почеттино в «Челси» может оказаться в опасности, если команда проиграет два следующих матча

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино может возложить на свои плечи лишнее давление, если его команда в двух следующих матчах проиграет «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкаслу». С «сороками» лондонцы встретятся в рамках четвертьфинала Кубка лиги, а с «клинками» сыграют уже сегодня в рамках АПЛ.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, руководство «Челси» пока не задумывается об увольнении Почеттино, но клуб отчаянно хочет спасти нынешний сезон. Если результаты команды не улучшатся в ближайшее время, работа Почеттино может оказаться в опасности.

Напомним, «Челси» сейчас располагается на двенадцатом месте в АПЛ.