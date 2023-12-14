«Челси» готов отпустить Мадуэке

Лондонский «Челси» в январе будет готов отпустить своего вингера Нони Мадуэке, который год назад был приобретён из ПСВ Эйндховена за 35 миллионов евро. По информации от журналиста Джеймса Олли, 21-летний англичанин может покинуть «Челси» на правах аренды.

Продажей некоторых игроков «Челси» хочет увеличить свой трансферный бюджет на январь. «Синие» зимой хотят продать трёх защитников – Трево Чалобу, Марка Кукурелью и Иана Матсена.

Источник отмечает, что покупка Мадуэке была идеей технического директора Кристофера Вивелла и бывшего тренера Грэма Поттера, который хотел приобрести англичанина ещё во время работы у руля «Брайтона».