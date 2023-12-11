«Челси» в ближайшее время надеется увидеть возвращение 4 игроков после травм

Лондонский «Челси» надеется, что в ближайшее время команде наконец смогут помочь футболисты, которые пропустили длительный срок из-за травм. Как сообщает журналист Низар Кинселла, «синие» ожидают до конца года увидеть на поле нападающего Кристофера Нкунку, полузащитников Ромео Лавию и Карни Чуквуэмеку, а также правого защитника Мало Гюсто.

Напомним, Нкунку и Лавия вообще до сих пор не дебютировали за «Челси», а Чуквуэмека отыграл за команду всего два матча в нынешнем сезоне. Что касается Гюсто, француз получил травму во время последней международной паузы.

Источник отмечает, что медицинский персонал «Челси» продолжает ежедневно следить за состоянием перечисленных футболистов.