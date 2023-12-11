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«Челси» в ближайшее время надеется увидеть возвращение 4 игроков после травм

11 Декабря 2023 • 14:53 Комментировать
Челси
...
Шеффилд Юнайтед
16.12 18:00

Лондонский «Челси» надеется, что в ближайшее время команде наконец смогут помочь футболисты, которые пропустили длительный срок из-за травм. Как сообщает журналист Низар Кинселла, «синие» ожидают до конца года увидеть на поле нападающего Кристофера Нкунку, полузащитников Ромео Лавию и Карни Чуквуэмеку, а также правого защитника Мало Гюсто.

Напомним, Нкунку и Лавия вообще до сих пор не дебютировали за «Челси», а Чуквуэмека отыграл за команду всего два матча в нынешнем сезоне. Что касается Гюсто, француз получил травму во время последней международной паузы.

Источник отмечает, что медицинский персонал «Челси» продолжает ежедневно следить за состоянием перечисленных футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристофер Нкунку Карни Чуквуэмека Мало Гюсто Ромео Лавия ещё теги

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