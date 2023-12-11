Романо: «Перед Почеттино не ставили цели финишировать на конкретной позиции»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пользуется большой поддержкой со стороны руководства. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в клубе не сомневаются в аргентинце, несмотря на плохие результаты. Напомним, вчера «Челси» опустился на двенадцатое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Долгосрочные проект Почеттино до сих пор защищается руководством «Челси». Перед Маурисио не ставили цели финишировать в конце сезона на на конкретной позиции в таблице, поэтому особого давления нет. Руководство настаивает на том, что доверяет Почеттино», – заявил Романо в эфире своего подкаста.