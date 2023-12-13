Рис Джеймс может пробыть в лазарете вплоть до мая

Капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс может пропустить более длительный срок, чем предполагалось ранее. Напомним, изначальный прогнозы гласили о том, что футболист пробудет вне игры три месяца и вернётся на поле в марте.

По информации от авторитетного издания The Athletic, Джеймс может пробыть в лазарете вплоть до мая. Также в «Челси» обсуждается возможность провести Рису операцию для того, чтобы футболист в будущем избегал постоянных травм. Ещё неизвестно, сколько может пропустить Джеймс, если согласится лечь под нож.

Напомним, Рис получил новую травму матче с «Эвертоном» в последнем туре АПЛ. Защитника заменили в первом же тайме.