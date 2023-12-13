Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рис Джеймс может пробыть в лазарете вплоть до мая

13 Декабря 2023 • 12:58 Комментировать
Челси
...
Шеффилд Юнайтед
16.12 18:00

Капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс может пропустить более длительный срок, чем предполагалось ранее. Напомним, изначальный прогнозы гласили о том, что футболист пробудет вне игры три месяца и вернётся на поле в марте.

По информации от авторитетного издания The Athletic, Джеймс может пробыть в лазарете вплоть до мая. Также в «Челси» обсуждается возможность провести Рису операцию для того, чтобы футболист в будущем избегал постоянных травм. Ещё неизвестно, сколько может пропустить Джеймс, если согласится лечь под нож.

Напомним, Рис получил новую травму матче с «Эвертоном» в последнем туре АПЛ. Защитника заменили в первом же тайме.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс

Новости по матчу

12 Декабря
23:05
Некоторые игроки «Челси» не понимают, почему Тьяго Силва не получает капитанскую повязку
16:54
«Челси» нашёл замену Силве в «Байере»
16:01
Рис Джеймс пропустит 3 месяца из-за новой травмы
11 Декабря
20:46
Стало известно, вернётся ли Лукаку в «Челси» зимой
16:28
Брою не интересует вариант с турецкими клубами, албанец нравится командам из АПЛ
16:24
Броя: «Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо»
14:53
«Челси» в ближайшее время надеется увидеть возвращение 4 игроков после травм
14:47
Почеттино просит у руководства «Челси» 3 трансфера в январе 1
14:00
Джексон не получит наказание за потасовку с Паттерсоном
12:59
Галлахер: «Мы отчаянно хотели обыграть «Эвертон» и забрать три очка»
12:53
Оби Микель: «Я всегда защищал Почеттино, но пора уже брать на себя ответственность»
12:49
Лебёф: «Челси»? Сейчас это середняк»
12:38
Романо: «Перед Почеттино не ставили цели финишировать на конкретной позиции»
03:47
«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера»
00:02
В «Челси» определились с приоритетной позицией для усиления
10 Декабря
23:19
Отец Эндрика рассказал, как игрок едва не перешёл в «Челси» вместо «Реала»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
13:32 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» может перейти в клуб Роналду
12:58 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс может пробыть в лазарете вплоть до мая
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проиграл 50% домашних матчей в этом сезоне
12:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Манчестер Юнайтед» – это очень большой клуб, не стоит об этом забывать»
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» летом планирует пригласить Холанна или Мбаппе, но Хоселу должен остаться
11:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Команда нуждалась в энергии со скамейки запасных, но вариантов было мало»
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед»» проиграл половину матчей сезона
11:31 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал цель «Манчестер Юнайтед» после вылета из Лиги чемпионов
11:27 · Англия. Премьер-лига
​Бергкамп не отрицает намерения купить клуб в Англии
10:44 · Англия. Премьер-лига
​Пирс Морган: «Тен Хаг заменил лучшего нападающего в мире Хёйлундом, который не забивает»
10:32 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола берёт уроки шахматного искусства
10:29 · Англия. Премьер-лига
Корнеев — о выступлении «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов: «Это полный провал»
10:19 · Англия. Премьер-лига
​Баслер: «Великий «Манчестер Юнайтед» - это лишь воспоминание»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, когда вернётся Холанн
12 Декабря
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» попробует арендовать Тони в январе
Все новости
Рекомендуем