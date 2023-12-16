Почеттино подвёл итоги матча против «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о победе над «Шеффилд Юнайтед» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги.

Напомним, что встреча завершилась победой «синих» со счётом 2:0 благодаря голам Коула Палмера и Николаса Джексона.

Специалист отметил, что доволен игрой своей команды, ведь в соперниках был клуб, который играет агрессивно низким блоком.

«Я был уверен в футболистах, даже если мы проиграем. Я действительно верю в игроков и клуб», - заявил Почеттино в интервью BBC.

«Челси» благодаря победе поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 22 очка.