Лондонский «Челси» намерен укрепить состав в январское трансферное окно.

О необходимости усилить команду напрямую заявил рулевой Маурисио Почеттино после поражения от «Эвертона» (0:2). По информации журналиста Руди Галетти, в лондонском клубе планируют подписать нового центрального защитника, когда стартует зимний трансферный период. При этом в «Челси» хотели бы продать Трево Чалоба и Маланга Сарра, не получающих игровую практику.

«Синие» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 19 набранными очками после 16 туров. 16 декабря коллектив Почеттино примет в родных стенах «Шеффилд Юнайтед».