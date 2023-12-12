Некоторые игроки «Челси» не понимают, почему Тьяго Силва не получает капитанскую повязку

По данным источника, в «Челси» не все разделяют решения Маурисио Почеттино относительно капитанов команды.

Основным капитаном «синих» является Рис Джеймс, пропустивший множество матчей в нынешнем сезоне из-за травм. Несмотря на отсутствие англичанина, самый Тьяго Силва – самый опытный игрок в «Челси» – не получает повязку. Вместо 39-летнего бразильца функции капитана выполняют, как правило, гораздо более молодые футболисты. Как сообщает инсайдер Джейкоб Стейнберг, некоторым в команде это явление кажется непонятным. Доходит даже о разговорах о неуважении к возрастному центрбеку.

Сам Маурисио Почеттино заявлял, что Тьяго Силва не нуждается в капитанской повязке для проявления лидерских качеств.