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Некоторые игроки «Челси» не понимают, почему Тьяго Силва не получает капитанскую повязку

12 Декабря 2023 • 23:05 Комментировать
Челси
...
Шеффилд Юнайтед
16.12 18:00

По данным источника, в «Челси» не все разделяют решения Маурисио Почеттино относительно капитанов команды.

Основным капитаном «синих» является Рис Джеймс, пропустивший множество матчей в нынешнем сезоне из-за травм. Несмотря на отсутствие англичанина, самый Тьяго Силва – самый опытный игрок в «Челси» – не получает повязку. Вместо 39-летнего бразильца функции капитана выполняют, как правило, гораздо более молодые футболисты. Как сообщает инсайдер Джейкоб Стейнберг, некоторым в команде это явление кажется непонятным. Доходит даже о разговорах о неуважении к возрастному центрбеку. 

Сам Маурисио Почеттино заявлял, что Тьяго Силва не нуждается в капитанской повязке для проявления лидерских качеств.

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