Почеттино просит у руководства «Челси» 3 трансфера в январе

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино в январе хочет усилить свою команду тремя новыми футболистами. По информации от журналиста Низара Кинселлы, аргентинский специалист хочет видеть в клубе нового защитника, полузащитника и нападающего.

Почеттино считает, что в его команде нет нужного баланса. Также аргентинца не устраивает дефицит игроков с высоким ростом.

Отмечается, что руководство «Челси» пока не рассматривает вариант с увольнением Почеттино несмотря на то, что команда вчера опустилась на двенадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги после очередного поражения.