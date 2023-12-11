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Почеттино просит у руководства «Челси» 3 трансфера в январе

11 Декабря 2023 • 14:47 Комментировать
Челси
...
Шеффилд Юнайтед
16.12 18:00

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино в январе хочет усилить свою команду тремя новыми футболистами. По информации от журналиста Низара Кинселлы, аргентинский специалист хочет видеть в клубе нового защитника, полузащитника и нападающего.

Почеттино считает, что в его команде нет нужного баланса. Также аргентинца не устраивает дефицит игроков с высоким ростом.

Отмечается, что руководство «Челси» пока не рассматривает вариант с увольнением Почеттино несмотря на то, что команда вчера опустилась на двенадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги после очередного поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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