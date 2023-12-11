Галлахер: «Мы отчаянно хотели обыграть «Эвертон» и забрать три очка»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал поражение своей команды в матче против «Эвертона». Коллектив Маурисио Почеттино проиграл 0:2 на выезде и опустился на 12 место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Мы отчаянно хотели обыграть «Эвертон» и забрать три очка. Мы не смогли этого сделать в конечном итоге, из-за чего в команде все опустошены. Мы должны стать лучше и понять, как нам добиваться побед. Нам предстоит проделать очень много работы», – сказал Галлахер в интервью официальному сайту «Челси».

Галлахер в этом сезоне отметился 4 результативными передачами в 15 матчах Английской премьер-лиги. Полузащитник пропустил только одну игру в этом розыгрыше чемпионата – выездной поединок с «Манчестер Юнайтед», в котором Конор не смог принять участие из-за дисквалификации.