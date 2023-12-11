Оби Микель: «Я всегда защищал Почеттино, но пора уже брать на себя ответственность»

Экс-полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микель постепенно теряет терпение по отношению к главному тренеру Маурисио Почеттино, под руководством которого «синие» вчера потерпели своё седьмое поражение в Английской премьер-лиге. Команда опустилась на двенадцатую строчку в турнирной таблице.

«Я всё ещё защищаю Почеттино, но пора уже брать на себя ответственность. Я всегда был за Маурисио, но команде уже пора начать выигрывать матчи и навязывать конкуренцию. В данный момент мы этого не делаем», – сказал Оби Микель в эфире своего подкаста.

Напомним, до матча с «Эвертоном» «Челси» также потерпел выездное поражение от «Манчестер Юнайтед».