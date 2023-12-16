Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино заявил, что руководство «Челси» верит в него

16 Декабря 2023 • 12:38 Комментировать
Челси
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.25 X 6.50 2 12.00
Через 4 ч. 40 мин.

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном увольнении из клуба.

«Я тот, кто до последнего верит. Я понимаю, что мне нужно добиться успеха здесь. Клуб верит в меня, поэтому я продолжу им доверять. У нас хорошее руководство, которое уже зарекомендовало себя», — приводит слова Почеттино Goal.

51-летний аргентинец возглавляет «Челси» с лета этого года. На данный момент «синие» находятся лишь на 12-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 19 очков.

Сегодня, 16 декабря, «Челси» примет на своем поле «Шеффилд Юнайтед» в рамках 17-го тура АПЛ. Начало встречи запланировано на 18:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

Новости по матчу

Сегодня, 16 Декабря
12:38
Почеттино заявил, что руководство «Челси» верит в него
12:00
Работа Почеттино в «Челси» может оказаться в опасности, если команда проиграет два следующих матча
02:02
Челси - Шеффилд Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:27
Почеттино: «Рис Джеймс очень расстроен»
15 Декабря
17:40
Нкунку появится в заявке «Челси» на матч с «Шеффилд Юнайтед»
17:01
Почеттино — о матче с «Шеффилд Юнайтед»: «Мы настроены побеждать»
16:20
​Джеймс, Санчес и Кукурелья пропустят ближайший матч «Челси»
15:49
Актуальный прогноз и ставка на матч Челси — Шеффилд Юнайтед АПЛ — 16 декабря 2023
14 Декабря
16:29
​Кайседо: «Мне нравится, как Почеттино защищает меня»
16:12
«Челси» готов отпустить Мадуэке
16:03
Эльведи попал в сферу интересов лондонского топ-клуба
12:30
Гюсто: «Надеюсь, «Челси» продолжит быть большим клубом в будущем»
11:57
Глен Джонсон: «Кайседо – очень хороший игрок, но стоит ли он 116 миллионов евро? Думаю, что нет»
11:20
Кайседо: «Старый добрый Мойсес вернётся и подарит много радости «Челси»
13 Декабря
14:48
Райт: «Николас Джексон – это не уровень «Челси» 2
14:37
Гюсто возобновил тренировки с «Челси»
12:58
Рис Джеймс может пробыть в лазарете вплоть до мая
12 Декабря
23:05
Некоторые игроки «Челси» не понимают, почему Тьяго Силва не получает капитанскую повязку
16:54
«Челси» нашёл замену Силве в «Байере»
16:01
Рис Джеймс пропустит 3 месяца из-за новой травмы
11 Декабря
20:46
Стало известно, вернётся ли Лукаку в «Челси» зимой
16:28
Брою не интересует вариант с турецкими клубами, албанец нравится командам из АПЛ
16:24
Броя: «Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо»
14:53
«Челси» в ближайшее время надеется увидеть возвращение 4 игроков после травм
14:47
Почеттино просит у руководства «Челси» 3 трансфера в январе 1
14:00
Джексон не получит наказание за потасовку с Паттерсоном
12:59
Галлахер: «Мы отчаянно хотели обыграть «Эвертон» и забрать три очка»
12:53
Оби Микель: «Я всегда защищал Почеттино, но пора уже брать на себя ответственность»
12:49
Лебёф: «Челси»? Сейчас это середняк»
12:38
Романо: «Перед Почеттино не ставили цели финишировать на конкретной позиции»
03:47
«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера»
10 Декабря
23:19
Отец Эндрика рассказал, как игрок едва не перешёл в «Челси» вместо «Реала»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
16.12.23 в 18:00
Челси Челси
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.19 6.80 16.00
Видео
16.12.23 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
1.53 4.20 6.20
Видео
16.12.23 в 18:00
Борнмут Борнмут
Лутон Таун Лутон Таун
1.75 3.85 4.50
Видео
16.12.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.16 7.60 18.00
Видео
16.12.23 в 20:30
Бёрнли Бёрнли
Эвертон Эвертон
2.75 3.45 2.50
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
12:38 · Англия. Премьер-лига
Почеттино заявил, что руководство «Челси» верит в него
12:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Джеймс может перенести операцию»
12:25 · Англия. Премьер-лига
Агент Хёйбьерга провёл переговоры с итальянском топ-клубом
12:14 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил шансы «Ливерпуля» стать чемпионом АПЛ
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продаст Левандовски ради трансфера игрока сборной Бразилии
12:00 · Англия. Премьер-лига
Работа Почеттино в «Челси» может оказаться в опасности, если команда проиграет два следующих матча
11:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на игрока «Арсенала»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на новость об уходе Филлипса
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение по Филлипсу
10:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на назначение женщины-судьи на матч АПЛ
10:14 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос об увольнении из «Манчестер Юнайтед» 1
10:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о трофеях «Манчестер Сити» 2
09:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У «Манчестер Юнайтед» светлое будущее» 2
08:51 · Англия. Премьер-лига
Харгривз: «Зинченко - единственное слабое место «Арсенала»
08:34 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала»: «Ливерпуль» разорвёт «Манчестер Юнайтед» на куски»
Все новости
Рекомендуем