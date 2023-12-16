Почеттино заявил, что руководство «Челси» верит в него

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном увольнении из клуба.

«Я тот, кто до последнего верит. Я понимаю, что мне нужно добиться успеха здесь. Клуб верит в меня, поэтому я продолжу им доверять. У нас хорошее руководство, которое уже зарекомендовало себя», — приводит слова Почеттино Goal.

51-летний аргентинец возглавляет «Челси» с лета этого года. На данный момент «синие» находятся лишь на 12-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 19 очков.

Сегодня, 16 декабря, «Челси» примет на своем поле «Шеффилд Юнайтед» в рамках 17-го тура АПЛ. Начало встречи запланировано на 18:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

