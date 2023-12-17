​Кукурелья заснул во время матча «Челси»

В субботу «Челси» проводил домашний матч Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Защитник Марк Кукурелья пытался посмотреть этот матч на больничной койке – футболист перенёс операцию после травмы. Впрочем, Кукурелья во время просмотра заснул. Его вторая половинка в социальных сетях опубликовала фото, на котором Марк спит в больничной палате. Судя по фото, футболист выронил из рук мобильный телефон, на котором шла трансляция.

Напомним, что «Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:0. На текущий момент команда Маурисио Почеттино занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.