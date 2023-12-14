Кайседо: «Старый добрый Мойсес вернётся и подарит много радости «Челси»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо сохраняет спокойствие, несмотря на сложный период. Эквадорец часто сталкивается с критикой из-за своей игры в этом сезоне. Летом «Челси» заплатил за футболиста в районе 117 миллионов евро.

«Старый добрый Мойсес вернётся и подарит много радости «Челси». Когда я согласился на переход, то знал, что могу столкнуться со сложностями. Я спокоен, ведь мне важно сохранять спокойствие в такие периоды. Почеттино всегда поддерживает меня. Поддержка тренера важна в таких ситуациях», – цитирует Кайседо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «Челси» занимает 12 место в турнирной таблице Премьер-лиги.