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Кайседо: «Старый добрый Мойсес вернётся и подарит много радости «Челси»

14 Декабря 2023 • 11:20 Комментировать
Челси
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Шеффилд Юнайтед
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16.12 18:00

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо сохраняет спокойствие, несмотря на сложный период. Эквадорец часто сталкивается с критикой из-за своей игры в этом сезоне. Летом «Челси» заплатил за футболиста в районе 117 миллионов евро.

«Старый добрый Мойсес вернётся и подарит много радости «Челси». Когда я согласился на переход, то знал, что могу столкнуться со сложностями. Я спокоен, ведь мне важно сохранять спокойствие в такие периоды. Почеттино всегда поддерживает меня. Поддержка тренера важна в таких ситуациях», – цитирует Кайседо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «Челси» занимает 12 место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мойсес Кайседо
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