Гюсто: «Надеюсь, «Челси» продолжит быть большим клубом в будущем»

Правый защитник «Челси» Мало Гюсто выразил надежду, что «пенсионеры» в будущем продолжат быть топ-клубом. Напомним, команда Маурисио Почеттино сейчас переживает не лучшие времена, располагаясь на двенадцатом месте в Премьер-лиге.

«У меня много воспоминаний о «Челси». Период с Дидье Дрогба очень сильно повлиял на меня в детстве. Также я помню, как смотрел финал Лиги чемпионов 2021 года. Я всегда говорил, что «Челси» является большим клубом. Мне нравилось смотреть матчи против «Барселоны», особенно в 2012 году. Надеюсь, что в будущем «Челси» продолжит быть большим клубом», – цитирует Гюсто официальный сайт «пенсионеров».