Лебёф: «Челси»? Сейчас это середняк»

Бывший футболист лондонского «Челси» Франк Лебёф считает команду Маурисио Почеттино середняком. Сейчас «пенсионеры» располагаются на двенадцатом месте в турнирной таблице чемпионата. У клуба 7 поражений в 16 турах Премьер-лиги.

«Челси»? Ничего не могу сказать по поводу команды. Это середняк АПЛ. У клуба уже много поражений в нынешнем сезоне. Это средняя команда, вот и всё. Я говорю это как реалист», – цитирует Лебёфа журналист Саймон Филлипс.

В следующем туре чемпионата «Челси» примет у себя дома «Шеффилд Юнайтед», который располагается на дне турнирной таблицы. Тем не менее, в последнем туре «клинки» добыли три очка, обыграв «Брентфорд».