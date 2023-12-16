Почеттино — о Нкунку: Вы ещё успеете насладиться этим парнем

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему не предоставил игровое время нападающему Кристоферу Нкунку в матче 17-го тура Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Француз впервые после травмы попал в заявку столичного клуба.

Специалист отметил, что все ещё успеют насладиться футболистом.

«Результат был сделан - зачем рисковать? Заявка на матч - это уже большой прогресс, а впереди ещё очень много матчей», - заявил Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, что Нкунку пополнил ряды «Челси» в летнее трансферное окно, перейдя из «РБ Лейпцига» за 60 миллионов евро.