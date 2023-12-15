Почеттино — о матче с «Шеффилд Юнайтед»: «Мы настроены побеждать»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

По словам аргентинского специалиста, в предстоящей встрече его команда намерена добиться победы.

«Будет трудно. Они будут играть агрессивно, с низким блоком. Мы работали над нашим менталитетом, над вариантами игры. Мы настроены играть лучше и побеждать», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» состоится завтра, 16 декабря, в Лондоне. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая 20-й «Шеффилд Юнайтед» на 11 очков.