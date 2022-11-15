Вилков: «Совет Слуцкому? Пусть не считает ошибки судей, а разберёт свои ошибки»

Экс-арбитр Михаил Вилков дал совет бывшему главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

«Совет простой: пусть во время неожиданного отпуска пересмотрит отношение к судейскому корпусу, не считает ошибок судей, а попытается разобраться в своих ошибках», — цитирует слова Вилкова «Чемпионат».

Сегодня, 15 ноября, казанский клуб объявил об уходе Слуцкого с поста наставника команды по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что возможной причиной ухода тренера мог стать разговор на повышенных тонах с генеральным директором после ничейного результата в матче с «Енисеем» (0:0).