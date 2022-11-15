Юран готов рассмотреть предложение «Рубина»

Бывший наставник многих российских клубов Сергей Юран заявил о готовности встать у руля казанского «Рубина» после ухода Леонида Слуцкого.

«Готов рассмотреть серьезное предложение из Первой лиги, где будут высокие намерения и задачи, а также это подкрепляется бюджетом», — заявил специалист, чьи слова цитирует «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня поступила информация об уходе Слуцкого из клуба по собственному желанию. В текущей кампании второго по силе дивизиона «Рубин» находится на пятой строчке.

Последним местом работы Юрана были «Химки», которые тренер покинул со скандалом, несмотря на хороший результат на старте сезона РПЛ.