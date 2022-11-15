Кирилл Новиков прокомментировал возможное назначение в «Рубин»

Наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков ответил на вопрос о возможном назначении в «Рубин». Ранее в СМИ появилась информация, что казанский клуб рассматривает вариант приглашения 41-летнего специалиста на пост главного тренера команды.

«Из «Рубина» ко мне никто не обращался. Переговоров ни с кем не виду. У нас скоро игра против «Рубина», готовимся к дерби», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Сегодня, 15 ноября, казанцы объявили о расставании с Леонидом Слуцким по собственному желанию тренера. «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко после 18 туров.