Димитров готов возглавить «Рубин»

Болгарский тренер Димитар Димитров заявил о готовности возглавить «Рубин», который лишился наставника сегодня, 15 ноября, после увольнения Леонида Слуцкого.

По мнению Димитрова, «Рубин» обладает хорошим потенциалом для возвращения в высший дивизион российского футбола.

«Я бы рассмотрел такой вариант. У «Рубина» есть все возможности вернуться в Премьер-Лигу. Смог бы я их вернуть? Не могу обещать на сто процентов, но скажу так: у команды есть потенциал для этого», — приводит слова Димитрова «РБ Спорт».

Также болгарин отметил, что Слуцкий — хороший тренер, который сможет продолжить свою тренерскую деятельность.

Напомним, что с декабря 2008 по сентябрь 2009 года Димитров возглавлял пермский «Амкар». Последним клубом 63-летнего специалиста на сегодняшний день остаётся болгарский «Берое».