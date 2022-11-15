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Первая лига

Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина» официально

15 Ноября 2022 • 11:17 Комментировать (2)
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Напомним, известный российский специалист возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. В сезоне-2020/2021 казанцы заняли четвёртое место в турнирной таблице РПЛ и вышли в Лигу конференций. Однако уже в следующем году завершили чемпионат на предпоследней 15-й строчке, вылетев в Первую лигу.   

После 18 туров текущего розыгрыша второго по значимости футбольного дивизиона России «Рубин» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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УФА РУБИН
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Комментарии (2)
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gousett
15 Ноября 2022 в 11:38
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One Live
15 Ноября 2022 в 11:32
Поздравляю болельщиков Рубина!
Ну а Слуцкому удачи в команде КВН, но к сожалению, говно не тонет поэтому скоро всплывет где - то в РПЛ)
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