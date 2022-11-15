Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Напомним, известный российский специалист возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. В сезоне-2020/2021 казанцы заняли четвёртое место в турнирной таблице РПЛ и вышли в Лигу конференций. Однако уже в следующем году завершили чемпионат на предпоследней 15-й строчке, вылетев в Первую лигу.

После 18 туров текущего розыгрыша второго по значимости футбольного дивизиона России «Рубин» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на четыре балла.