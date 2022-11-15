Бубнов: «Настораживает, что Слуцкий ушел в разгар сезона»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Настораживает, что Слуцкий ушел в разгар сезона, что при действующем контракте сделать не так просто. Значит, в клубе не сильно за него держались», — приводит слова Бубнова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что не понимает такое решение Слуцкого, ведь можно было доиграть оставшиеся туры перед зимней паузой, а потом усилить команду, отставание «Рубина» от лидирующих команд составляет всего четыре очка.

Ранее сообщалось, что казанский клуб рассматривает Вадима Гаранина и Андрея Фёдорова на пост главного тренера клуба.