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Первая лига

Бубнов: «Настораживает, что Слуцкий ушел в разгар сезона»

15 Ноября 2022 • 18:36 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Настораживает, что Слуцкий ушел в разгар сезона, что при действующем контракте сделать не так просто. Значит, в клубе не сильно за него держались», — приводит слова Бубнова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что не понимает такое решение Слуцкого, ведь можно было доиграть оставшиеся туры перед зимней паузой, а потом усилить команду, отставание «Рубина» от лидирующих команд составляет всего четыре очка.

Ранее сообщалось, что казанский клуб рассматривает Вадима Гаранина и Андрея Фёдорова на пост главного тренера клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Бубнов Леонид Слуцкий
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