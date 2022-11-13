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Первая лига

​«Рубин» подаст апелляцию: Тренер прокомментировал удаление Слуцкого

13 Ноября 2022 • 19:27 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

В воскресенье «Рубин» добился лишь ничейного результата в домашнем матче Первой лиги против «Енисея» (0:0). В концовке игры красную карточку получил наставник казанской команды Леонид Слуцкий. Его ассистент Олег Веретенников на пресс-конференции после матча сказал, что «Рубин» намерен подать апелляцию на решение об удалении Слуцкого.

«Он обращался не к судье, а к футболистам. Не знаю, за что Слуцкий был удалён», - сказал Веретенников журналистам, комментируя ситуацию.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Теперь команда будет готовиться к гостевому матчу против «Уфы».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Олег Веретенников
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