​«Рубин» подаст апелляцию: Тренер прокомментировал удаление Слуцкого

В воскресенье «Рубин» добился лишь ничейного результата в домашнем матче Первой лиги против «Енисея» (0:0). В концовке игры красную карточку получил наставник казанской команды Леонид Слуцкий. Его ассистент Олег Веретенников на пресс-конференции после матча сказал, что «Рубин» намерен подать апелляцию на решение об удалении Слуцкого.

«Он обращался не к судье, а к футболистам. Не знаю, за что Слуцкий был удалён», - сказал Веретенников журналистам, комментируя ситуацию.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Теперь команда будет готовиться к гостевому матчу против «Уфы».