Орлов: «У Слуцкого нет харизмы»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина» по собственному желанию.

По мнению журналиста, такой поступок обусловлен неуверенностью 51-летнего специалиста. Также Орлов ответил на вопрос, способен ли сейчас Слуцкий заинтересовать клуб из РПЛ.

«Навыки тренерского мастерства у него есть. Но у Слуцкого нет харизмы, которая его бы удерживала. После такой неудачной работы в «Рубине», какой клуб заинтересуется в его услугах?» — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с 2019 года. В прошлом сезоне казанцы под руководством российского специалиста не сумели сохранить прописку в РПЛ, вылетев в Первую лигу, где на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко после 18 туров.