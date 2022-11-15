Гаранин может стать новым главным тренером «Рубина»

Наставник «Сочи» Вадим Гаранин может возглавить «Рубин». Об этом сообщает журналист Сергей Ильев в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, руководство казанского клуба заинтересовалось кандидатурой Гаранина в тот момент, когда появилась информация об уходе 51-летнего тренера из «Сочи».

Напомним, сегодня, 15 ноября, стало известно о том, что Леонид Слуцкий покинул пост наставника «Рубина» по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен 52-летний специалист Юрий Уткульбаев.

На данный момент «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко в 18 турах. Свой следующий матч казанцы проведут 20 ноября против «Уфы». Начало — в 12:00 по московскому времени.