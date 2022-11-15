Губерниев — об уходе Слуцкого из «Рубина»: «Если ты мужик, доделай работу до конца»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина». Ранее сообщалось, что 51-летний специалист покинул казанский клуб по собственному желанию.

Журналист раскритиковал Слуцкого за такой поступок, заявив, что ему следовало доделать работу до конца, невзирая на критику. Также Губерниев предположил, в какой должности и где можно будет увидеть тренера в будущем.

«Если ты мужик, доделай работу до конца. Когда всё валилось, руководство и главный тренер друг другу доверяли, а сейчас взять и уйти — это что такое? Все поступки Слуцкого очень странные.

Увидим ли мы Слуцкого в РПЛ? Может, в роли агронома его увидим. Полю в Сочи нужно помогать», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Также он известен по работе в ЦСКА и национальной сборной России.

После 18 туров текущего розыгрыша Первой лиги казанцы занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.