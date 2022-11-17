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Первая лига

Бывший тренер «Рубина» рассказал о желании вернуться в Россию

17 Ноября 2022 • 16:53 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Бывший тренер «Рубина» Эдуардо Докампо заявил о своём желании вернуться в Россию, однако пока предложений из нашей страны ему не поступало. В настоящий момент 48-летний специалист возглавляет испанский клуб «Культураль Леонеса».

«Учитывая, что у меня сейчас есть действующий контракт с клубом, то пока ничего сказать не могу. Скажу лишь, что когда я был в России, то мне всегда жилось очень хорошо. Поэтому в будущем с удовольствием рассмотрел бы предложения из России», — приводит слова Докампо «Татар-информ».

Напомним, 15 ноября стало известно об уходе российского тренера Леонида Слуцкого с поста наставника «Рубина». В настоящий момент его обязанности исполняет 52-летний специалист Юрий Уткульбаев.

После 18 туров текущего сезона Первой лиги казанцы занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Эдуардо Докампо
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УФА РУБИН
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