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Первая лига

Булыкин: «Слуцкий уже давно перешёл в шоумены»

15 Ноября 2022 • 14:03 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

По мнению эксперта, 51-летний специалист покинул свой пост, так как осознал, что не сможет выполнить свой обещания, данные руководству клуба.

«Слуцкий уже давно перешёл в шоумены. Оценивать его работу на футбольном поле должны руководство и разбирающиеся люди», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

После 18 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице с 31 набранным очком в своём активе. Ранее Слуцкий также работал в ЦСКА и национальной сборной России.
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Дмитрий Булыкин
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УФА РУБИН
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