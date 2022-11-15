Булыкин: «Слуцкий уже давно перешёл в шоумены»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

По мнению эксперта, 51-летний специалист покинул свой пост, так как осознал, что не сможет выполнить свой обещания, данные руководству клуба.

«Слуцкий уже давно перешёл в шоумены. Оценивать его работу на футбольном поле должны руководство и разбирающиеся люди», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

После 18 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице с 31 набранным очком в своём активе. Ранее Слуцкий также работал в ЦСКА и национальной сборной России.