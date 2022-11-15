Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Кавазашвили считает, что причину неудач «Рубина» стоит искать не в Слуцком

15 Ноября 2022 • 14:15 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

По мнению прославленного ветерана, Слуцкому стоило уйти раньше, сразу после вылета из РПЛ по итогам прошлого сезона. Также Кавазашвили отметил, что причину неудач команды необходимо искать внутри футбольного клуба.

«Думаю, Слуцкий затянул с решением. Но он очень порядочный и принципиальный человек, хотел доказать, что может вернуть команду назад. Ни один тренер не застрахован от неудачи», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Слуцкий возглавлял «Рубин» с 2019 года. Под его руководством казанцы сумели занять четвёртое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2020/2021 и выйти в Лигу конференций. В нынешнем розыгрыше Первой лиги «Рубин» занимает пятую строчку, набрав 31 очко в 18 турах.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Анзор Кавазашвили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УФА РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
15:45 · Россия. Первая лига
Быстров — об уходе Слуцкого из «Рубина»: «У шоумена есть все шансы занять своё место»
15:33 · Россия. Первая лига
Фёдоров может возглавить «Рубин»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Слуцкий скоро найдёт себе клуб в РПЛ»
15:20 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о возможном назначении Слуцкого
15:08 · Россия. Первая лига
Фёдоров предположил, что могло стать причиной увольнения Слуцкого
14:34 · Россия. Первая лига
Вилков пожелал Слуцкому вернуться к работе после отдыха
14:29 · Россия. Первая лига
Димитров готов возглавить «Рубин»
14:15 · Россия. Первая лига
Кавазашвили считает, что причину неудач «Рубина» стоит искать не в Слуцком
14:09 · Россия. Первая лига
Белоус: «Слуцкому надо меньше размениваться на ток-шоу, блогеров и КВН»
14:03 · Россия. Первая лига
Булыкин: «Слуцкий уже давно перешёл в шоумены»
13:27 · Россия. Первая лига
В «Рубине» сообщили, кто будет тренировать команду до конца года
13:26 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «У Слуцкого нет харизмы»
13:22 · Россия. Первая лига
Юран готов рассмотреть предложение «Рубина» 1
13:12 · Россия. Первая лига
Тарханов готов возглавить «Рубин» 2
13:06 · Россия. Первая лига
Тарханов - о работе Слуцкого в «Рубине»: «Самый сложный период в его карьере»
Все новости
Рекомендуем