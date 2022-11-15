Кавазашвили считает, что причину неудач «Рубина» стоит искать не в Слуцком

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

По мнению прославленного ветерана, Слуцкому стоило уйти раньше, сразу после вылета из РПЛ по итогам прошлого сезона. Также Кавазашвили отметил, что причину неудач команды необходимо искать внутри футбольного клуба.

«Думаю, Слуцкий затянул с решением. Но он очень порядочный и принципиальный человек, хотел доказать, что может вернуть команду назад. Ни один тренер не застрахован от неудачи», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Слуцкий возглавлял «Рубин» с 2019 года. Под его руководством казанцы сумели занять четвёртое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2020/2021 и выйти в Лигу конференций. В нынешнем розыгрыше Первой лиги «Рубин» занимает пятую строчку, набрав 31 очко в 18 турах.