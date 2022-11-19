Нидерландский журналист: «Стиль Слуцкого устарел даже по меркам российского футбола»

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс поделился мнением о российском тренере Леониде Слуцком, который 15 ноября официально покинул пост главного тренера «Рубина», выступающего в Первой лиге.

Напомним, что в сезоне-2018/2019 Слуцкий возглавлял нидерландский «Витесс», с которым занял пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ламмерс признался, что не понимает, как такой именитый специалист оказался во второй российской лиге.

«Мне непонятно, как после одной из лучших команд Нидерландов он докатился до второй лиги России. Почти ничего не знаю об РПЛ и уровне «Рубина», но по результатам видно, что стиль игры Слуцкого устарел даже по меркам российского футбола», — цитирует Ламмерса Sport24.

Отметим, что помимо «Рубина» и «Витесса», Слуцкий также возглавлял московский ЦСКА, с которым трижды выигрывал чемпионат России.