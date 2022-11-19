Рыжиков заявил о желании однажды возглавить «Рубин»

Бывший вратарь «Рубина», а ныне главный тренер «Спартака» из Тамбова Сергей Рыжиков выразил желание однажды возглавить казанскую команду.

По словам 42-летнего специалиста, для того, чтобы такое назначение стало возможным, ему сначала необходимо получить лицензию PRO. Также Рыжиков отметил, что если и приходить в казанский клуб, то только на длительный период.

«Конечно, хочется однажды возглавить «Рубин», поработать в таком большом и родном для меня клубе. Но, знаете, не хочется быть тренером-однодневкой», — цитирует Рыжикова «Татар-информ».

Напомним, Рыжиков защищал цвета «Рубина» в период с 2008 по 2018 год. В составе казанской команды голкипер дважды выигрывал чемпионат России.