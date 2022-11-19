Кавазашвили уверен, что Слуцкий способен возглавить большую команду

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об экс-главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком, который 15 ноября официально покинул казанский клуб.

Ветеран считает, что 51-летний специалист ещё способен поработать в большом клубе, однако отказался называть команду, которая Слуцкому наиболее подходит.

«Слуцкий достоин именитой команды. Не буду говорить, какая команда подходит. Зачем говорить за Слуцкого и обижать других людей, которые тоже хотят туда же?» — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Напомним, Слуцкий работал в «Рубине» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвёртое место РПЛ в сезоне-2020/2021, однако уже на следующий год вылетели в Первую лигу. Ранее именитый специалист также возглавлял ЦСКА и национальную сборную России.