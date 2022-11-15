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Первая лига

Баженов: «Если мы бюджетами сравниваемся, то «Рубин» должен быть лидером, но не всё упирается в деньги»

15 Ноября 2022 • 21:40 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста наставника «Рубина».

«Чемпионат там сложный. Если мы бюджетами сравниваемся, то они должны быть лидерами, но не все упирается в деньги», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Функционер считает, что у «Рубина» по-прежнему есть все шансы на выход в элитный российский дивизион, ведь отрыв казанского клуба от первой строчки является небольшим.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 31 набранное очко после 18 туров. В предстоящем матче казанцы 20 ноября сыграют с «Уфой».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Леонид Слуцкий Никита Баженов
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УФА РУБИН
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