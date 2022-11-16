Слуцкий дисквалифицирован на три матча

КДК РФС дисквалифицировал бывшего наставника «Рубина» Леонида Слуцкого на три игры за удаление по ходу матча 18-го тура Первой лиги против «Енисея» (0:0). Напомним, что Слуцкий употребил ненормативную лексику по отношению к арбитру, который обсуживал ту встречу.

Отметим, что это наказание действует по отношению к любому клубу, выступающему под эгидой РФС. Таким образом, 51-летний специалист имеет все шансы пропустить стартовые игры своей новой команды.

Напомним, вчера, 15 ноября, было официально объявлено об уходе Слуцкого из «Рубина», который он возглавлял с декабря 2019 года. На данный момент казанцы занимают пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.