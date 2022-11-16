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Первая лига

Слуцкий дисквалифицирован на три матча

16 Ноября 2022 • 15:03 Комментировать
Рубин
0:0
Енисей
окончен

КДК РФС дисквалифицировал бывшего наставника «Рубина» Леонида Слуцкого на три игры за удаление по ходу матча 18-го тура Первой лиги против «Енисея» (0:0). Напомним, что Слуцкий употребил ненормативную лексику по отношению к арбитру, который обсуживал ту встречу.

Отметим, что это наказание действует по отношению к любому клубу, выступающему под эгидой РФС. Таким образом, 51-летний специалист имеет все шансы пропустить стартовые игры своей новой команды.

Напомним, вчера, 15 ноября, было официально объявлено об уходе Слуцкого из «Рубина», который он возглавлял с декабря 2019 года. На данный момент казанцы занимают пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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