Фёдоров предположил, что могло стать причиной увольнения Слуцкого

Бывший наставник «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о решении Леонида Слуцкого покинуть «Рубин».

Фёдоров признался, что был удивлён таким поступком Слуцкого, предположив, что причиной отставки мог стать результат матча 18-го тура Первой лиги с красноярским «Енисеем» (0:0).

«Для меня это странное и неожиданное заявление. Возможно, дело в том, что они не одержали победу в матче с «Енисеем». Но если говорить о глобальной задаче, то, мне кажется, она выполнима», — приводит слова Фёдорова Metaratings.

На данный момент «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиге, набрав 31 очко. Слуцкий руководил казанской командой с декабря 2019 года. Ранее он также работал в ЦСКА и национальной сборной России.