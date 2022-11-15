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Первая лига

Фёдоров предположил, что могло стать причиной увольнения Слуцкого

15 Ноября 2022 • 15:08 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Бывший наставник «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о решении Леонида Слуцкого покинуть «Рубин».

Фёдоров признался, что был удивлён таким поступком Слуцкого, предположив, что причиной отставки мог стать результат матча 18-го тура Первой лиги с красноярским «Енисеем» (0:0).

«Для меня это странное и неожиданное заявление. Возможно, дело в том, что они не одержали победу в матче с «Енисеем». Но если говорить о глобальной задаче, то, мне кажется, она выполнима», — приводит слова Фёдорова Metaratings.

На данный момент «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиге, набрав 31 очко. Слуцкий руководил казанской командой с декабря 2019 года. Ранее он также работал в ЦСКА и национальной сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Андрей Фёдоров
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УФА РУБИН
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