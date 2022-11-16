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Первая лига

Леонид Слуцкий: Бесславный конец или момент для нового начала

16 Ноября 2022 • 09:37 Комментировать
Уфа
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Рубин
20.11 12:00

Во вторник «Рубин» объявил об отставке Леонида Слуцкого. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над этим решением.

Это свершилось. Леонид Слуцкий покинул «Рубин». На своём сайте казанцы опубликовали официальное заявление, отметив, что это было решение тренера. Пока что мы не знаем, так ли это на самом деле, однако надо отметить, что даже сейчас «Рубин» как бы указал, что это не в клубе приняли решение уволить тренера. Команда из Татарстана долго держалась за Слуцкого – и по ходу прошлого сезона, когда всё валилось, и даже после унизительного вылета в ФНЛ. Даже сейчас, когда «Рубин» идёт лишь четвёртым, подчеркивается, что это не клуб уволил тренера, а он сам ушёл.

В целом судьба этого союза давно была всем понятна. Проект «Рубина» со Слуцким не сработал. Был успех в сезоне-2020/21, но не настолько громкий, чтобы клуб так упорно держался за наставника, который привёл казанцев к краху. Вылет же в ФНЛ с бюджетом и традициями команды даже с учётом ухода легионеров – это самый настоящий крах.

С точки зрения «Рубина» шаг выглядит абсолютно правильным и логичным. Казанцам давно нужен был новый тренер, и теперь он появится. В принципе в ФНЛ с турнирной точки зрения у команды всё в порядке. Конечно, все ждали, что «Рубин» катком пройдётся, а этого не случилось. Тем не менее промежуточное место в стыковых матчах с отставанием в четыре очка от лидеров – это ситуация абсолютно рабочая. Казанцы должны весной подняться в топ-2 и вернуться в Премьер-лигу.

Интересно, что сейчас будет со Слуцким. Откровенно говоря, после такого провала в «Рубине» найти новое интересное место работы будет довольно сложно. По крайней мере на первый взгляд. Даже с учётом сложности с приглашением иностранных тренеров, звать наставника, который только что утопил большую команду в ФНЛ, будет страшновато.

С другой стороны, ставить крест на тренере из-за одной, пусть и громкой, неудачи всё же не стоит. Самый главный вопрос состоит в том, как сам Слуцкий отреагирует на этот период. Если он готов сделать правильные выводы, признать свои ошибки и найти их решение, то сможет вернуться на серьёзный уровень. Ему всего 51 год, и по меркам тренерской работы у него ещё полно времени.

Более того, кажется, что даже этой зимой при определённых обстоятельствах у него есть реальная возможность вернуться не просто в Премьер-лигу, а в клуб, который ставит перед собой самые амбициозные задачи. Речь о «Краснодаре». «Быки», имея неплохой состав, откровенно провалили первую половину сезона, играя ниже способностей. Почти все сходятся во мнении, что Александр Старожук со своей задачей не справился. Сергей Галицкий всегда себя ограничивал в выборе тренера, желая иметь только русскоговорящих наставников. Разве что Даниэль Фарке выбился из этого критерия, но случился февраль, и немец уехал, что, наверное, лишь подтвердило уверенность владельца «Краснодара» в желании иметь отечественного специалиста.

Галицкий и Слуцкий должны найти общий язык, в «Краснодаре» уже не случится исхода лидеров, и тренер сможет работать спокойно. В конце концов уже много раз ходили разговоры, что наставник может принять «быков». Кажется, прямо сейчас пазл сложился идеально. «Краснодару» нужен новый тренер, который сумеет вывести команду на новый уровень, а наставнику необходим шанс, чтобы доказать, что он ещё на что-то способен.

Даже если не случится «Краснодара», Слуцкий в какой-то момент получит свой шанс в Премьер-лиге. Главное – суметь им воспользоваться. Если же этого не получится, то тренерскую карьеру придётся завершать.

Роман Андреев

Верно ли уволили Леонида Слуцкого из «Рубина»?
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