Рианчо готов возглавить «Рубин»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о готовности возглавить казанский «Рубин» после ухода Леонида Слуцкого.

«Я всегда буду очень благодарен «Рубину» и лично Курбану Бердыеву за предоставленную возможность наслаждаться четырьмя годами работы в Российской Премьер-Лиге. Всякий раз, когда «Рубину» нужна помощь, я в их распоряжении. Если клуб нуждается во мне, я готов возглавить команду», — заявил испанский специалист в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что четыре года Рианчо находился в штабе Курбана Бердыева с 2010 по 2014 год и выполнял задачи тренера по физической подготовке. Сегодня Леонид Слуцкий принял решение расстаться с клубом Первой лиги, оставив коллектив на пятом месте в таблице второго по силе дивизиона России.