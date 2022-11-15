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Первая лига

Рианчо готов возглавить «Рубин»

15 Ноября 2022 • 12:46 Комментировать (1)
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о готовности возглавить казанский «Рубин» после ухода Леонида Слуцкого.

«Я всегда буду очень благодарен «Рубину» и лично Курбану Бердыеву за предоставленную возможность наслаждаться четырьмя годами работы в Российской Премьер-Лиге. Всякий раз, когда «Рубину» нужна помощь, я в их распоряжении. Если клуб нуждается во мне, я готов возглавить команду», — заявил испанский специалист в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что четыре года Рианчо находился в штабе Курбана Бердыева с 2010 по 2014 год и выполнял задачи тренера по физической подготовке. Сегодня Леонид Слуцкий принял решение расстаться с клубом Первой лиги, оставив коллектив на пятом месте в таблице второго по силе дивизиона России.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рауль Рианчо
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УФА РУБИН
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Комментарии (1)
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ингерман
15 Ноября 2022 в 13:24
ай чел некак не успакоица.. дайте ему ужо погремушку.. )))
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