«Рубин» дожал «Уфу» в первом матче после ухода Слуцкого

Ещё недавно игравшие в Премьер-лиге «Уфа» и «Рубин» встретились в матче 19-го тура Первой лиги. Гол Ивана Темникова на 17-й минуте поединка позволил хозяевам повести в счете, но очками они так и не разжились. Причиной стал дубль Виталия Лисаковича в конце каждого тайма.
2:1, «Рубин», оставшийся без Леонида Слуцкого, уже третий с отставанием в четыре очка от лидера, соперник же всего в двух баллах над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Темников Иван17'
|45'Лисакович Виталий (1:1)
|85'Лисакович Виталий (1:2)
Кукушкин Иван•Голубев Артём•Темников Иван•Никитин Андрей Владимирович• 70'Ушахин Лев•Плиев Заурбек•Ботака-Иобома Эрвинг•Емельянов Данила•Касинтура Эгаш•Карп Кэтэлин71' (Фищенко Руслан (71') •Ортис Дилан 5'38' (Минаев Роман (38')
Дюпин Юрий•Самошников Илья• 45'Грицаенко Алексей•Нижегородов Константин•Кабутов Дмитрий• 57'Зотов Александр•Попов Артём•Дзагоев Алан 15'79' (Горбунов Игорь (79') •Лисакович Виталий•Фамейе Джоэль•Муллин Камиль87' (Тесленко Егор (87')
20 ноября.
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