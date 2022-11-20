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Первая лига

«Рубин» дожал «Уфу» в первом матче после ухода Слуцкого

20 Ноября 2022 • 14:02 Комментировать
Уфа
1:2
Рубин
окончен

Ещё недавно игравшие в Премьер-лиге «Уфа» и «Рубин» встретились в матче 19-го тура Первой лиги. Гол Ивана Темникова на 17-й минуте поединка позволил хозяевам повести в счете, но очками они так и не разжились. Причиной стал дубль Виталия Лисаковича в конце каждого тайма.

2:1, «Рубин», оставшийся без Леонида Слуцкого, уже третий с отставанием в четыре очка от лидера, соперник же всего в двух баллах над зоной вылета.

Протокол игры  
Уфа1:2Рубин
(1:0) Темников Иван17'  
  45'Лисакович Виталий (1:1)
  85'Лисакович Виталий (1:2)
Кукушкин ИванГолубев АртёмТемников ИванНикитин Андрей Владимирович  70'Ушахин ЛевПлиев ЗаурбекБотака-Иобома ЭрвингЕмельянов ДанилаКасинтура ЭгашКарп Кэтэлин 71' (Фищенко Руслан ( 71') Ортис Дилан  5' 38' (Минаев Роман ( 38')
Запасные: Масалов АлександрВафиев МаксимАхатов ДанилХалилов ХайдарСухов АлександрЕрофеев ДаниилПогосов АртёмЧернов Алексей
Дюпин ЮрийСамошников Илья  45'Грицаенко АлексейНижегородов КонстантинКабутов Дмитрий  57'Зотов АлександрПопов АртёмДзагоев Алан  15' 79' (Горбунов Игорь ( 79') Лисакович ВиталийФамейе ДжоэльМуллин Камиль 87' (Тесленко Егор ( 87')
Запасные: Моисеев КириллБакаев СолтмурадФаттахов ЛенарМоторин ДаниилБеленов АлександрКосарев КириллКорец Никита
20 ноября.

 

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