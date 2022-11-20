«Рубин» дожал «Уфу» в первом матче после ухода Слуцкого

Ещё недавно игравшие в Премьер-лиге «Уфа» и «Рубин» встретились в матче 19-го тура Первой лиги. Гол Ивана Темникова на 17-й минуте поединка позволил хозяевам повести в счете, но очками они так и не разжились. Причиной стал дубль Виталия Лисаковича в конце каждого тайма.

2:1, «Рубин», оставшийся без Леонида Слуцкого, уже третий с отставанием в четыре очка от лидера, соперник же всего в двух баллах над зоной вылета.