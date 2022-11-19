Нидерландский журналист: «Российским футболистам и тренерам нечего искать в Европе»

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс оценил вероятность возвращения известного российского тренера Леонида Слуцкого в чемпионат Нидерландов, где ранее он уже возглавлял «Витесс».

По мнению Ламмерса, в условиях сложившейся сейчас политической обстановки ни один европейский клуб не захочет приглашать на работу тренера из России.

«Сейчас ни один клуб из Нидерландов не возьмёт на работу главным тренера из России, в том числе и Слуцкого. При такой политической обстановке российским футболистам и тренерам нечего искать в Европе», — цитирует Ламмерса Sport24.

Напомним, 15 ноября было официально объявлено об уходе Слуцкого с поста главного тренера «Рубина», в котором он проработал почти три года. Ранее 51-летний специалист также возглавлял ЦСКА и национальную сборную России.