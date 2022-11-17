Черевченко прокомментировал возможное назначение в «Рубин»

Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко ответил на вопрос о возможном назначении в «Рубин».

«Пока конкретного предложения нет. Только одни разговоры. Могу ли я возглавить «Рубин»? Пока ничего не могу ответить по этому поводу. Если будет что-то конкретное, вы все узнаете», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Черевченко, а также Кирилл Новиков и Вадим Гаранин входят в круг кандидатов на пост главного тренера казанского клуба, который стал вакантным после ухода Леонида Слуцкого.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко после 18 туров.