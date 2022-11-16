Мостовой — о возможности возглавить «Рубин»: «Меня никто туда не пригласит»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался на тему того, готов ли он возглавить «Рубин» вместо Леонида Слуцкого, который вчера, 15 ноября, официально покинул казанский клуб.

«Пошёл бы я главным тренером в «Рубин»? Меня никто туда не пригласит. У меня нет тренерской лицензии», — цитирует Мостового Sport24.

Напомним, что Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы впервые в своей истории вылетели из РПЛ.

После 18 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка. Свой следующий матч татарстанская команда проведёт 20 ноября против «Уфы». Начало — в 12:00 по московскому времени.