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Первая лига

Мостовой — о возможности возглавить «Рубин»: «Меня никто туда не пригласит»

16 Ноября 2022 • 11:07 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался на тему того, готов ли он возглавить «Рубин» вместо Леонида Слуцкого, который вчера, 15 ноября, официально покинул казанский клуб.

«Пошёл бы я главным тренером в «Рубин»? Меня никто туда не пригласит. У меня нет тренерской лицензии», — цитирует Мостового Sport24.

Напомним, что Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы впервые в своей истории вылетели из РПЛ.

После 18 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка. Свой следующий матч татарстанская команда проведёт 20 ноября против «Уфы». Начало — в 12:00 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Александр Мостовой
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