Фёдоров может возглавить «Рубин»

Бывший наставник «Локомотива» Андрей Фёдоров является одним из кандидатов на должность главного тренера «Рубина», сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 15 ноября, было официально объявлено об уходе экс-наставника казанской команды Леонида Слуцкого, проработавшего в этом клубе почти три года. Отметим, что возможный преемник 51-летнего специалиста Фёдоров, будучи футболистом, на протяжении восьми лет выступал за «Рубин».

После 18 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч казанцы проведут 20 ноября против «Уфы». Начало — в 12:00 по московскому времени.